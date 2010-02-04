Театру «На Великій Морській» обіцяють нову будівлю в Севастополі

У театру "На Великій Морській" в Севастополі з`явиться нова будівля, заявляє адміністрація міста.

"Всім має бути соромно за нинішнє ганебне існування театру для дітей", - заявив на нараді заступник керівника адміністрації Володимир КАЗАРІН, якого цитує прес-служба відомства.

Театр планував переїхати в будівлю кінотеатру "Україна" після його повної реконструкції. "Проте, виконаний проектувальниками ескіз реконструкції свідчить, що він не може задовольнити театр", - відзначили в адміністрації.

Керівникам проектних організацій дали доручення розробити проект будівлі на місці, де установа культури працює сьогодні. Будівлю колишнього кінотеатру "Мир" планується знести і на його місці побудувати нову театральну будівлю.

"Цього року передбачається повністю спроектувати нову будівлю і наступного року приступити до будівництва. Це рішення визнано найоптимальнішим", - підкреслив в.о. голови адміністрації.

За словами КАЗАРІНА, поки проект реалізовуватиметься, колектив театру гратиме на своєму старому майданчику на Великій Морській та на інших сценах, які на період будівництва нададуть "побратимові" установи культури.

"Театр "На Великій Морській" ні на день не перерве своєї діяльності", - підкреслюється в повідомленні.