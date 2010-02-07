Тимошенко голосувала за нову Україну, Янукович проти кризи

Кандидат на пост президента, чинний прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО проголосувала за нову Україну, передаї УНІАН.

«Я проголосувала за нову Україну - прекрасну європейську країну, люди в якій житимуть щасливо, а я служитиму Україні усією душею», - сказала ТИМОШЕНКО, яка прийшла на голосування у Дніпропетровську з чоловіком Олександром і дочкою Євгенією.

ТИМОШЕНКО привітала народ України зі святом демократії.

Неділю, за словами кандидата, вона має намір повести у родинному колі.

Український народ своїм вибором зробить перший крок до подолання кризи, заявив кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Я упевнений, що український народ зробить хороший вибір, проголосує за хороші зміни, стабільність і сильну Україну», - сказав він на дільниці у Києві.

«Сьогодні ми зробили перший крок у подоланні кризи», - додав кандидат.

На виборчій дільниці № 20, де потім голосував ЯНУКОВИЧ, кілька активісток радикального феміністичного руху, оголилися по пояс.

О 9-й годині вони зайшли на територію дільниці, зняли одяг і почали вигукувати свої вимоги, суть яких полягала у тому, що «політики не повинні гвалтувати країну».

Дівчат вивели з дільниці.

На них складено адміністративний протокол за непокору міліції за статтею, що передбачає штраф або адміністративний арешт до 15 діб.

Фото УНІАН