Найвища явка виборців у східних регіонах, найнижча - в західних

Найвища явка у другому турі виборів президента спостерігається у східних регіонах України, найнижча в західних, заявила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, повідомляє УНІАН.

За її словами, найвища явка у Луганській і Донецькій областях, потім йде південь і центр.

Найменше виборців прийшло у Закарпатті та Івано-Франківській області.

17,59% виборців проголосувало станом на 11.00, сказала УСЕНКО-ЧОРНА. Вона зауважила, що інформація надійшла з 223 виборчих округів, однак, враховуючи погодні умови та якість телефонного зв’язку, даних з деяких дільниць досі немає. Тому повідомлені цифри носять попередній характер і будуть уточнюватись.

УСЕНКО-ЧОРНА розповіла, що сьогоднішня явка є дещо вищою, ніж у першому турі (16,87%), але нижчою, ніж під час повторного голосування у 2004 році. Тоді станом на 11.00 на дільниці прийшло 21,19% виборців. У 1999-му - 28,11%.

За інформацією на 8.00, понад 1 млн. 400 тис. громадян виявили бажання проголосувати вдома. Ця цифра також буде уточнюватись.