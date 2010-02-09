У Криму згорів тролейбус

Невідомі підпалили тролейбус в Алушті, постраждалих немає, оскільки інцидент стався вночі, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

"Машина" спалахнула о 1.45 в тролейбусному парку.

"Рогатий" був відключений від електрики і стояв у черзі на уранішній виїзд із парку", - відзначили в МНС.

До приїзду рятувальників вогонь розповсюдився по салону тролейбуса на площі 10 квадратних метрів.

О 2.15 пожежу ліквідовували. Єдине, що вдалося врятувати пожежникам, - два передні колеса. "Тролейбус згорів практично повністю", - мовиться у повідомленні.

"Центр займання - середина салону тролейбуса. Це говорить про те, що тут не обійшлося без участі зловмисника", - заявили в МНС.

Інцидентом зайнялися співробітники міліції.

Збиток встановлюється.