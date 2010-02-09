ДАІ не відмовиться від «Візира»

Державна автоінспекція України не відмовляється від використання приладів «Візир», але планує ввести в дію стаціонарну систему відеонагляду, повідомила прес-служба ДАІ.

Інформація про те, що ДАІ відмовиться від «Візира» з`явилася після опублікування у журналі «Бізнес» (від 8 лютого) інтерв`ю начальника Департаменту Сергія КОЛОМІЙЦЯ.

Прес-служба повідомляє, що насправді КОЛОМІЄЦЬ розповів журналісту журналу, що на даний час в автоматичному режимі на автошляхах працюють 70 сертифікованих приладів, одночасно він повідомив, що ДАІ планує обладнати дороги України стаціонарною апаратурою фотофіксації.

Уже існує проект, яким визначено 5 тисяч місць розташування такої апаратури. Вона фіксуватиме проїзд на червоний сигнал світлофора, виїзд на зустрічну смугу та перевищення швидкості. Отримана інформація буде оброблятися автоматично та надходити на сервер Державтоінспекції.

Застосування такої системи дасть змогу уникнути спілкуванню працівників ДАІ з водіями, що виключатиме корупційні діїї, а також притягувати до відповідальності усіх без винятку порушників, не зважаючи на посадові привілеї. Для реалізації проекту необхідні значні кошти, тому “в ідеальному варіанті це станеться через один-два роки”.

У прес-службі повідомляють, що на даний час прилади «Візир» використовуються інспекторами ДАІ під час нагляду за дорожнім рухом та фіксації правопорушень. Державтоінспекція, реалізовуючи проект системи стаціонарного відеонагляду, не планує більше закупати прилади «Візир», але усі наявні прилади залишаться на оснащенні підрозділів ДАІ.