Тимошенко замахнулась на тисячу дільниць. БЮТ готується до суду

БЮТ проводить активний процес підготовки позовів до судів щодо оскарження результатів президентських виборів в Україні.

"Головне завдання, яке ми зараз перед собою ставимо, - забезпечення фактажу щодо того, що ми і так знаємо - щодо фальсифікацій", - сказав депутат з фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ на брифінгу, передає УНІАН.

За попередніми даними, вже більш як на тисячі дільниць виявлено порушення, заявив ШКІЛЬ.

За його словами, одним із пунктів позову буде голосування виборців вдома, оскільки таких в Україні виявилося понад одного мільйона.

Крім того, додав ШКІЛЬ, виявлено великий відсоток зіпсованих бюлетенів, такого показника не було навіть під час виборів президента у 2004 року.

"У нас під питанням якість і чесність голосування, і ми в межах чинного законодавства забезпечимо позовами саме ті факти, які спричинили фальсифікації", - сказав він.

У фракції Партії регіонів вважають безперспективним оскарження Юлією ТИМОШЕНКО результатів виборів, передає УНІАН.

"Ми переконані, що всі протоколи, які надходять до Центральної виборчої комісії, будуть підкріплені мокрими печатками і підписами членів виборчих комісій, і не міститимуть даних, які не збігатимуться з даними бюлетенів", - сказав депутат-регіонал Юрій МІРОШНІЧЕНКО в інтерв’ю журналістам.

Він зауважив, що в Партії регіонів спокійно сприймають заяви БЮТ про наміри оскаржити результати виборів.

"Ми дружньо налаштовані, ми не вважаємо, що хтось програв на цих виборах, і ми бачимо ТИМОШЕНКО лідером опозиції. Але, разом з тим, ми не бачимо судової перспективи в усіх тих зверненнях, які будуть іти до судів", - сказав МІРОШНІЧЕНКО.

На думку депутата, оскарженням результатів голосування ТИМОШЕНКО може зіпсувати собі імідж.

"Втратить обличчя проєвропейського демократичного лідера, якщо вона буде чіплятися за владу", - заявив депутат.

МІРОШНІЧЕНКО вважає, що довготривалої судової тяганини не буде і не буде зриву інавгурації нового президента.