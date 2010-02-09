Президент Росії привітав Януковича

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у телефонній розмові з лідером Партії регіонів, кандидатом на пост президента України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ привітав його з успіхом на виборах, повідомила прес-служба Кремля.

"МЕДВЕДЄВ привітав ЯНУКОВИЧА із завершенням виборчої кампанії, що отримала високу оцінку міжнародних спостерігачів, і успіхом, досягнутим на виборах президента", - йдеться в повідомленні.

За Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,47%, такими є дані опрацьованих 99,96% електронних протоколів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

В абсолютних цифрах за ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 475 тис. 543 виборця, а ТИМОШЕНКО - 11 млн. 589 тис. 71 виборець. Таким чином, різниця між двома кандидатами становить 886 тис. 472 голоси або 3,48%. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців.