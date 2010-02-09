Розрив між Януковичем і Тимошенко – 3,49%

За кандидата на пост президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,96% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%, такими є дані опрацьованих 99,98% електронних протоколів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

В абсолютних цифрах за ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 479 тис. 684 виборця, за ТИМОШЕНКО – 11 млн. 589 тис. 624 виборець. Таким чином, різниця між двома кандидатами становить 890 тис. 60 голосів або 3,49%.

Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців.

7 лютого в Україні відбувся другий тур виборів глави держави. За президентський пост борються керівник Партії регіонів і лідер БЮТ, які в першому турі отримали найбільшу кількість голосів виборців (35,32% і 25,05% відповідно).

Вибори президента України відповідають більшості міжнародних зобов’язань, взятих державою, вважають представники місії спостерігачів від ОБСЄ, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту та Парламентської асамблеї НАТО.