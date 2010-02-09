Крим гальмує результати

Центральна виборча комісія не має результатів голосування на виборах президента України по одній із дільниць у Криму, повідомив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ

Як передає УНІАН, йдеться про дільницю в територіальному виборчому окрузі №1 (Сімферополь).

Засідання комісії перенесене на середу.

7 лютого в Україні відбувся другий тур виборів глави держави. За кандидата на пост президента Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%, такими є дані опрацьованих 99,99% електронних протоколів, оприлюднених ЦВК.