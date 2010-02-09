Крим гальмує результати
22:00, 09 лютого 2010Крым
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Засідання пройде у середу
Центральна виборча комісія не має результатів голосування на виборах президента України по одній із дільниць у Криму, повідомив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ
Як передає УНІАН, йдеться про дільницю в територіальному виборчому окрузі №1 (Сімферополь).
Засідання комісії перенесене на середу.
7 лютого в Україні відбувся другий тур виборів глави держави. За кандидата на пост президента Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%, такими є дані опрацьованих 99,99% електронних протоколів, оприлюднених ЦВК.
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