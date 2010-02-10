Суд наказав перерахувати голоси на одній з дільниць в Криму

Центральна виборча комісія отримає 100% електронних протоколів з результатами виборів президента України після перерахунку голосів на одній з виборчих дільниць територіального виборчого округу №1 в Криму за рішенням суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, у середу о 5.48 Окружний адміністративний суд Криму зобов’язав окружну виборчу комісію №1 перерахувати голоси на дільниці №45.

«За наявною у Центральній виборчій комісії інформацією, це рішення суду вже виконано, і повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці № 45 ТВО №1 проведено, про що складено відповідний протокол окружної виборчої комісії. Також окружна виборча комісія склала протокол про підсумки голосування в межах ТВО №1», - сказав ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він пояснив, що на виборчій дільниці №45 склалася ситуація, за якої половина членів комісії, які представляють ТИМОШЕНКО, вимагали визнати результати голосування недійсними у зв’язку з тим, що на дільниці виявився 151 недійсний бюлетень, а половина комісії від ЯНУКОВИЧА пропонувала визнати недійсними лише цей 151 бюлетень.

За його словами, електронний протокол ЦВК сподівається отримати сьогодні впродовж найближчих годин.

На думку ОХЕНДОВСЬКОГО, ЦВК у середу оголосить попередні підсумки другого туру виборів президента.