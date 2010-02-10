Янукович переміг Тимошенко

За Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах президента проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів, передає УНІАН.

Розрив між кандидатами становить 3,48% голосів.

В абсолютних цифрах за ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 481 тис. 268 виборців, за ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тис. 340 виборців.

Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців (1 млн. 113 тис. 51).

7 лютого в Україні відбувся другий тур виборів глави держави. За президентський пост боролися керівник Партії регіонів і лідер БЮТ, які в першому турі отримали найбільшу кількість голосів виборців: 35,32% і 25,05% відповідно.

Вибори президента України відповідають більшості міжнародних зобов’язань, взятих державою, вважають представники місії спостерігачів від ОБСЄ, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту та Парламентської асамблеї НАТО.