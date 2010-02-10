Янукович виграв вибори (дані по областях)

11:50, 10 лютого 2010
Крым
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Центрвиборчком опрацював 100% протоколів...

За Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах президента проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів, передає УНІАН.

Розрив між кандидатами становить 3,48% голосів.

В абсолютних цифрах за ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 481 тис. 268 виборців, за ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тис. 340 виборців.

ЯНУКОВИЧ переміг в 10 регіонах, а ТИМОШЕНКО – у 17.

У Криму за ЯНУКОВИЧА проголосували 78,24%виборців (за ТИМОШЕНКО – 17,31%), у Дніпропетровській області ЯНУКОВИЧА підтримали 62,7% (ТИМОШЕНКО – 29,13%), у Донецькій області - 90,44% (ТИМОШЕНКО - 6,45%), у Запорізькій області – 71,5% (ТИМОШЕНКО – 22,22%), у Луганській області – 88,96% (ТИМОШЕНКО - 7,72%), у Миколаївській області – 71,53% (ТИМОШЕНКО – 22,95), в Одеській області – 74,14% (ТИМОШЕНКО – 19,52%), у Харківській області – 71,35% (ТИМОШЕНКО – 22,43%), у Херсонській області – 59,98% (ТИМОШЕНКО – 33,73%), у Севастополі за ЯНУКОВИЧА - 84,35% (ТИМОШЕНКО – 10,38%).

За ТИМОШЕНКО у Вінницькій області проголосували 71,10% виборців (за ЯНУКОВИЧА – 24,26%), у Волинській області ТИМОШЕНКО підтримали 81,85% (ЯНУКОВИЧА – 14,01%), у Житомирській області – 57,50% (ЯНУКОВИЧА – 36,70%), у Закарпатській області – 51,66% (ЯНУКОВИЧА – 41,55%), в Івано-Франківській області – 88,89% (ЯНУКОВИЧА – 7,02%), у Київській області – 69,71% (ЯНУКОВИЧА – 23,61%), у Кіровоградській області – 54,66% (ЯНУКОВИЧА – 39,61%), у Львівській області – 86,20% (ЯНУКОВИЧА – 8,60%), у Полтавській області – 54,20% (ЯНУКОВИЧА – 38,99%), у Рівненській області – 76,24% (ЯНУКОВИЧА – 18,91%), у Сумській області – 62,89% (ЯНУКОВИЧА – 30,40%), у Тернопільській області – 88,39% (ЯНУКОВИЧА – 7,92%), у Хмельницькій області – 69,74% (ЯНУКОВИЧА – 24,94%), у Черкаській області – 65,37% (ЯНУКОВИЧА – 28,84%), у Чернігівській області – 63,63% (ЯНУКОВИЧА – 30,95%), у Чернівецькій області – 66,47% (ЯНУКОВИЧА – 27,64%), у Києві ТИМОШЕНКО підтримали 65,34% (ЯНУКОВИЧА – 25,72%).

У закордонному виборчому окрузі за ТИМОШЕНКО проголосували 60,57% виборців.

Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців (1 млн. 113 тис. 51).

7 лютого в Україні відбувся другий тур виборів глави держави. За президентський пост боролися керівник Партії регіонів і лідер БЮТ, які в першому турі отримали найбільшу кількість голосів виборців: 35,32% і 25,05% відповідно.

Вибори президента України відповідають більшості міжнародних зобов’язань, взятих державою, вважають представники місії спостерігачів від ОБСЄ, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту та Парламентської асамблеї НАТО.

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