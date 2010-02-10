Тимошенко вимагатиме перерахувати голоси в трьох регіонах

Блок Юлії Тимошенко вимагатиме перерахунку голосів на всіх виборчих дільницях кримскої автономії, Донецької і Луганської областей, заявив депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО, передає УНІАН.

«Якщо кандидат у президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений у своїй перемозі, то не треба спалювати виборчу документацію, а треба надати можливість перерахувати голоси. Це буде об’єктивно, справедливо і коректно та відповідно до чинного законодавства», - сказав ВЛАСЕНКО на прес-конференції.

«Тільки перерахунок голосів підтвердить перемогу того чи іншого кандидата під час виборів президента», - наголосив він.

ВЛАСЕНКО підкреслив, що БЮТ готовий забезпечити представникам Партії регіонів перерахунок голосів на будь-яких дільницях на Заході та у Центрі України.

Він додав, що БЮТ задокументував усі порушення, подав до окружних комісій, а потім до ЦВК скарги, й подекуди уже подано позови до суду.

7 лютого в Україні відбувся другий тур виборів глави держави. За президентський пост боролися керівник Партії регіонів і лідер БЮТ. За Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців, такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів.

Зокрема, у Криму за ЯНУКОВИЧА проголосували 78,24% виборців (за ТИМОШЕНКО - 17,31%), у Донецькій області - 90,44% (ТИМОШЕНКО - 6,45%), у Луганській області - 88,96% (ТИМОШЕНКО - 7,72%).