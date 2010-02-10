Ялта відкрила пам`ятник Пушкіну

Пам`ятник Олександру Пушкіну, виконаний у бронзі, відкрили на Пушкінському бульварі Ялти в середу - в день пам’яті великого поета, повідомила прес-служба мерії.

«Ідея встановити на Пушкінському бульварі пам`ятник поетові виникла ще в 1899 році в Ялтинській міській думі, але тоді її не вдалося втілити в життя. Через 111 років, подія відбулася», - заявили у мерії.

Відкриттям пам`ятника завершилася реконструкція бульвару й Пушкінської альтанки.

Ялта оголосила конкурс проектів влітку 2008 року. Надійшло десять робіт із України та Росії.

В жовтні 2008 року підбили підсумки. Переміг сімферопольський скульптор Віктор ГОРДЄЄВ.

На створення пам`ятника спонсори виділили 300 тис. грн.

Заслужений художник України та Криму працював над монументом Пушкіну близько року.