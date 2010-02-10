У Криму засудили торговців амфетаміном

Суд засудив мешканця Криму до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна та жителя Черкас до 8 років в`язниці за збут великої партії амфетаміну в Ялті, повідомила в середу служба безпеки України.

Оперативники кримського управління СБУ затримали молодиків на початку 2009 року.

Мешканець Ялти передав покупцеві півкілограма амфетаміну, який був в упаковках з-під чаю.

Напарник спостерігав за процесом з автомобіля. "Побачивши правоохоронців, він намагався втекти на машині, однак був затриманий. В кишені куртки оперативники знайшли 10 грамів амфетаміну", - йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Кримчанин був неодноразово засуджений за скоєння крадіжок та привласнення чужих документів. Черкащанин виявився неодноразовим призером змагань з футболу та настільного тенісу, магістром фізичного виховання та спорту.

Вирок суду набув чинності.