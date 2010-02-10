Бютівці заспамили Центрвиборчком
Думка про «ілюзію фальсифікацій»
|Жанна Усенко-Чорна
Керівник центрального штабу кандидата на пост президента Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що БЮТ має намір передати до ЦВК документи з вимогою про перерахунок голосів на більш як 900-х виборчих дільницях і вже юридично довів факти фальсифікації з боку штабів Віктора ЯНУКОВИЧА.
«Фактично ці документи, які подаються в якості доказів фальсифікацій, можна кваліфікувати, м’яко кажучи, як просто юридичний спам, яким намагалися завалити свого часу окружні виборчі комісії, а тепер ці документи надходять до ЦВК. На цей час у Центральної виборчої комісії немає жодних серйозних повідомлень про якісь порушення законодавства про вибори президента України, які можуть вплинути на встановлення їх результатів», - сказав ОХЕНДОВСЬКИЙ.
Разом з протоколами окружних виборчих комісій, які надходять до ЦВК, подається певна кількість окремих думок, актів, заяв членів ОВК.
За словами ОХЕНДОВСЬКОГО, більшість таких думок стосується трактувань закону про вибори президента, а також рішень ЦВК, на підставі яких відбувались вибори. Вказується: вони нібито не відповідають закону, незважаючи на те, що законність рішень була підтверджена судами.
Разом з тим, заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА заявила, що зміст скарг дає підстави для перерахунку голосів на деяких виборчих дільницях.
«Ознайомлення з першими із них вже дає підстави ставити питання про необхідність доручення окружним виборчим комісіям про проведення повторного перерахунку голосів... Мають місце випадки, коли з порушенням встановлених законом вимог доставлялася виборча документація до ОВК, була порушена цілісність пакетів», - сказала вона.