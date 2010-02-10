Бютівці заспамили Центрвиборчком

Один з кандидатів на пост президента намагається створити «ілюзію фальсифікацій» під час другого туру виборів, заявив член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, передає УНІАН.

Керівник центрального штабу кандидата на пост президента Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що БЮТ має намір передати до ЦВК документи з вимогою про перерахунок голосів на більш як 900-х виборчих дільницях і вже юридично довів факти фальсифікації з боку штабів Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Фактично ці документи, які подаються в якості доказів фальсифікацій, можна кваліфікувати, м’яко кажучи, як просто юридичний спам, яким намагалися завалити свого часу окружні виборчі комісії, а тепер ці документи надходять до ЦВК. На цей час у Центральної виборчої комісії немає жодних серйозних повідомлень про якісь порушення законодавства про вибори президента України, які можуть вплинути на встановлення їх результатів», - сказав ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Разом з протоколами окружних виборчих комісій, які надходять до ЦВК, подається певна кількість окремих думок, актів, заяв членів ОВК.

За словами ОХЕНДОВСЬКОГО, більшість таких думок стосується трактувань закону про вибори президента, а також рішень ЦВК, на підставі яких відбувались вибори. Вказується: вони нібито не відповідають закону, незважаючи на те, що законність рішень була підтверджена судами.

Разом з тим, заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА заявила, що зміст скарг дає підстави для перерахунку голосів на деяких виборчих дільницях.

«Ознайомлення з першими із них вже дає підстави ставити питання про необхідність доручення окружним виборчим комісіям про проведення повторного перерахунку голосів... Мають місце випадки, коли з порушенням встановлених законом вимог доставлялася виборча документація до ОВК, була порушена цілісність пакетів», - сказала вона.