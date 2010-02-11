Собака напав на людей в Криму
13:00, 11 лютого 2010Крым
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Тварину відігнали від перехожих водою
Два жителі Криму постраждали через напад собаки на сході півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про подію в селищі міського типа Леніно надійшла до рятувальників у другій половині дня середи.
"Собаку відігнали від перехожих за допомогою звукових сигналів і подачі води. Знайдено її господаря", - мовиться в прес-релізі.
Чоловік і жінка, жителі селища, отримали рвані рани ноги.
Постраждалих відвезли до лікарні, там їм надали медичну допомогу.
Працюють співробітники міліції.
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