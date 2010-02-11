Собака напав на людей в Криму

13:00, 11 лютого 2010
Крым
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Тварину відігнали від перехожих водою

Два жителі Криму постраждали через напад собаки на сході півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Інформація про подію в селищі міського типа Леніно надійшла до рятувальників у другій половині дня середи. 

"Собаку відігнали від перехожих за допомогою звукових сигналів і подачі води. Знайдено її господаря", - мовиться в прес-релізі. 

Чоловік і жінка, жителі селища, отримали рвані рани ноги. 

Постраждалих відвезли до лікарні, там їм надали медичну допомогу. 

Працюють співробітники міліції.

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