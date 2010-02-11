Котам і воронам більше не наливати

Верховна Рада України внесла зміни до закону про захист тварин від жорстокого поводження. За проголосували 259 із 414 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Діюче законодавство не дає чіткого визначення терміну "жорстоке поводження з тваринами".

У новій редакції викладено цей термін.

Жорстоке поводження - це побої, знущання, залякування, дратування; умисне заподіяння ушкоджень; застосування жорстоких способів у вихованні та годуванні; використання допінгу, споювання; залишення тварин без догляду або в безпорадному стані; порушення зоотехнічних, зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм та правил утримання; нацьковування одних тварин на інших.

Під цей термін підпадають добування тварин з порушенням вимог закону; розорювання нір, барлогів, гнізд диких тварин; вчинення експериментів та процедур над тваринами, що спричиняють їм страждання, без анестезії та (або) без належного на це дозволу чи з порушенням вимог закону.

Це також умисне використання хворих і покалічених тварин у спортивно-видовищних заходах; навантаження тяглових та в´ючних тварин вантажами, не співмірними з їх силою та фізичним станом; транспортування тварин у спосіб, що призводить до страждань та стресу; використання технічних засобів, що примушують до перебування у протиприродних позах, спричиняють надмірні страждання, пошкодження або загибель.

Окрім того, жорстоке поводження - це використання тварин як мішені при навчанні стрільбі, у кориді, релігійних ритуалах, лотереях, дарування під час публічних заходів.

Закон не поширюється на використання службових собак під час припинення правопорушень, масових безпорядків, звільнення заручників військовослужбовцями міністерства оборони, працівниками міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України, митниками та прикордонниками.

Закон забороняє регулювання чисельності диких ссавців та птахів (за винятком мишовидних гризунів) під час розмноження і виховання потомства, з використанням отрути, розорюванням нір, барлогів, гнізд, знищеннем дитинчат, не здатних до самостійного існування.

Документ встановлюєт відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту тварин.