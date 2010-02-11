У Криму вбили відставного міліціонера

У Криму троє молодих людей убили старшого прапорщика міліції у відставці, який підробляв таксистом.

Убивство сталося наприкінці січня, на цьому тижні ветерана органів внутрішніх справ поховали, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Вночі 31 січня в Сімферополі до таксиста підійшли двоє нетверезих хлопців із проханням відвезти їх у сімферопольське село Мазанка. Клієнти заявили, що грошей з собою у них немає, розрахуються після приїзду, в заставу можуть віддати два мобільні телефони. Водій, повагавшись, погодився.

На одній з вулиць Мазанки хлопці попросили зупинити автомобіль, і почали бити таксиста. Той вирвався, його наздогнали і продовжили бити. Деякі жителі села бачили бійку, але вирішили не втручатися.

Водій просив не вбивати його, запропонувавши хлопцям забрати все, що вони хочуть. Молодики знайшли у таксиста 200 гривень, розбитий під час бійки мобільний і документи, серед яких виявилося посвідчення ветерана міліції. Побачивши документ, хлопці розгубилися. Один із них звернувся по телефону за порадою до друга. Той сказав їм їхати до нього у Нижньогірський район.

Хлопці посадили таксиста на заднє сидіння машини і за годину були у знайомого. Той запропонував убити відставного міліціонера, а його «Волгу» продати або розібрати на запчастині.

Побитому сказали, що повезуть його до лікарні. Від`їхавши по бездоріжжю у бік Азова 300 метрів, машина забуксувала. Чоловік намагався втекти, його зловили і задушили.

Автомобіль кинули.

«Гості» виїхали до Сімферополя, житель Нижньогірського району залишився у себе в селі.

Співробітники міліції розшукали таксиста, що бачив посадку пасажирів, у Мазанці встановили свідків побиття, залучили екстрасенсів, які вказали, в якому місці потрібно шукати машину. «Волга» залишалася в полі.

Вбивці затримані.

У відставного міліціонера залишилися двоє синів, які минулого літа вступили до інститутів. Після смерті дружини він самостійно виховував хлопців.