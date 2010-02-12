Палаци на ПБК захистили від прихватизаторів

Верховна Рада України розширила перелік пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, включивши до нього, зокрема, Лівадійський, Масандрівський і Юсуповський палаци в Криму.

За проголосували 304 депутати з 423 зареєстрованих в сесійному залі. Автор ініціативи - парламентарій Віктор ШЕМЧУК, який раніше працював прокурором Криму.

Не можна приватизовувати комплекс споруджень Лівадійського палацу: великий палац, в якому проходила Ялтинська конференція лідерів СРСР, Великобританії і США в лютому 1945 року, церква Здвиження Хреста Господнього, палац Фредерікса, свитський корпус.

Окрім цього, в переліку об`єктів - паркові споруди та малі архітектурні форми в Лівадії (серед них - колодязь з химерою, колона Махмуд-хана, леви парадного входу великого палацу, ковані ворота, фонтан і мармурові лави Італійського дворика, фонтан «Марія» в Арабському дворику).

Заборонена приватизація комплексу споруджень палацу Олександра III в Масандрі, комплексу Юсуповського палацу в Корєїзі (підрозділ адміністрації президента України).

У перелік пам`ятників включено також печерний монастир «Чельтер-Мармара» і монастир «Шулдан» в севастопольському регіоні, будинок колишніх офіцерських зборів у Сімферополі, будинок художника Лагоріо у Феодосії, садово-парковий і архітектурний комплекс санаторію «Ялта» Чорноморського флоту Росії.