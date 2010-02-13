Виставка «Любовна листівка ХХ століття» відкрилася в Художньому музеї Крошицького в Севастополі, повідомила прес-служба адміністрації міста.

У експозиції представлено близько 100 листівок, гравюр і малюнків з особистої колекції московського мистецтвознавця Лариси КАШУК.

«Це частина моєї колекції, яка налічує близько тисячі любовних листівок», - розповіла КАШУК.

«Мало того, що ця виставка передає колорит епохи, збереженої на фотографічних зображеннях, на цих гравюрах, на цих малюнках, вона передає нам абсолютно інший спосіб спілкування один з одним», - сказав філолог, перший заступник голови севастопольської адміністрації Володимир КАЗАРІН.