«Любовна листівка ХХ століття»

14:10, 13 лютого 2010
Крым
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У Севастополі відкрилася виставка

Виставка «Любовна листівка ХХ століття» відкрилася в Художньому музеї Крошицького в Севастополі, повідомила прес-служба адміністрації міста. 

У експозиції представлено близько 100 листівок, гравюр і малюнків з особистої колекції московського мистецтвознавця Лариси КАШУК. 

«Це частина моєї колекції, яка налічує близько тисячі любовних листівок», - розповіла КАШУК.

«Мало того, що ця виставка передає колорит епохи, збереженої на фотографічних зображеннях, на цих гравюрах, на цих малюнках, вона передає нам абсолютно інший спосіб спілкування один з одним», - сказав філолог, перший заступник голови севастопольської адміністрації Володимир КАЗАРІН.

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