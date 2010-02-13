Проводи Ющенка влаштували в Криму

Проводи зими і президента України Віктора ЮЩЕНКА влаштував громадсько-політичний рух «Російська єдність» у суботу в Сімферополі.

Площею Радянською свиня в упряжці возила опудало, що символізувало главу держави. До воза прикріпили помаранчевий прапор «Так!».

Під час акції, яку організували в рамках святкування Масляни і яка зібрала до 200 осіб, спалили опудало баби-зими і пригощали млинцями з чаєм.

7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів глави держави, за президентський пост боролися керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. За ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не підтримали жодного кандидата 4,36%, такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів.

«Російська єдність» створена в автономії на початку грудня 2009 року, до її складу увійшли громадські організації Російська община Криму і Громадянський актив Криму, а також козачі об`єднання. Рух в другому турі виборів підтримав ЯНУКОВИЧА.