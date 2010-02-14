Дитина отруїлася пігулками в Криму
11:00, 14 лютого 2010Крым
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Хлопчика доставлено до лікарні
Дитину шпиталізовано у Феодосії в Криму після отруєння пігулками «Діазоліну», повідомила прес-служба кримського управління МНС.
У суботу хлопчик на деякий час залишився без нагляду батьків, знайшов медикаменти і з`їв їх.
Дитина знепритомніла.
З медикаментозним отруєнням хлопчика доставлено до лікарні.
Його стан медики оцінюють як середнього ступеню тяжкості.
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