Дитина отруїлася пігулками в Криму

Дитину шпиталізовано у Феодосії в Криму після отруєння пігулками «Діазоліну», повідомила прес-служба кримського управління МНС.

У суботу хлопчик на деякий час залишився без нагляду батьків, знайшов медикаменти і з`їв їх.

Дитина знепритомніла.

З медикаментозним отруєнням хлопчика доставлено до лікарні.

Його стан медики оцінюють як середнього ступеню тяжкості.