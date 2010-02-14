Януковича оголосили президентом

Центральна виборча комісія оголосила лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА президентом України, передає УНІАН.

7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів глави держави, за президентський пост боролися керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Комісія встановила офіційні результати другого туру виборів в неділю, 14 лютого, після опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій.

За ЯНУКОВИЧА проголосувало 48,95% виборців, за ТИМОШЕНКО - 45,47%. Розрив між ними становить 3,48% голосів.

В абсолютних цифрах за ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 481 тис. 266 виборців, за ТИМОШЕНКО - 11 млн. 593 тис. 357 виборців.

Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців (1 млн. 113 тис. 51).

Визнано недійсними 1,19% (305 тс. 837 бюлетенів).

Від 14 лютого починається 30-денний термін, коли новообраний президент має вступити на посаду.

ЦВК порушила виборче законодавство при встановленні офіційних результатів, оскільки суди не завершили розгляд справ за позовами штабу ТИМОШЕНКО, заявив голова Української соціал-демократичної партії (УСДП), яка входить до Блоку Юлії Тимошенко, Євген КОРНІЙЧУК.

"Те, що Центральна виборча комісія встановила результати поза встановлені терміни, не давши судам завершити розгляд всіх справ, - це повне порушення виборчого законодавства. Є всі формальні підстави для оскарження офіційних результатів у Вищому адміністративному суді", - сказав КОРНІЙЧУК у коментарі УНІАН.

Голова УСДП звернув увагу і на той факт, що ЦВК фактично не розглянула скарги, отримані від представників кандидата ТИМОШЕНКО.

Центральний виборчий штаб ТИМОШЕНКО вже підготував позов, який найближчим часом буде направлено до Вищого адмінсуду. "Позов вже готовий і буде поданий у встановлені законом терміни", - сказав КОРНІЙЧУК.