У вбивстві власника нічного клубу підозрюють сімох спортсменів
13:00, 15 лютого 2010Крым
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З Севастополя і Харкова
Правоохоронні органи встановили особи сімох підозрюваних у вбивстві власника популярного нічного клубу «Z» в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського управління МВС.
«Вживаються активні заходи щодо їх затримання. Всі семеро серйозно займаються спортом і є жителями Севастополя і Харкова», - говориться в прес-релізі.
За фактом вбивства порушено кримінальну справу.
У ніч на 13 лютого в клубі сталася бійка. Власник закладу, громадянин Росії, під час бійки дістав тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких помер.
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