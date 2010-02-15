У вбивстві власника нічного клубу підозрюють сімох спортсменів

Правоохоронні органи встановили особи сімох підозрюваних у вбивстві власника популярного нічного клубу «Z» в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

«Вживаються активні заходи щодо їх затримання. Всі семеро серйозно займаються спортом і є жителями Севастополя і Харкова», - говориться в прес-релізі.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу.

У ніч на 13 лютого в клубі сталася бійка. Власник закладу, громадянин Росії, під час бійки дістав тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких помер.