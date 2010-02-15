В «Артеку» встановлять стовп миру

Стовп миру встановлять влітку в міжнародному дитячому центрі «Артек» у Криму на знак визнання його миротворчої місії, повідомила прес-служба табору.

«Рішення про встановлення на території дитячої оздоровниці символічного стовпа прийнято 15 лютого під час переговорів керівництва «Артеку» з представниками неурядової організації «Юніверс Стар» (Японія). Ця організація покликана сприяти поширенню миру у світі», - мовиться в прес-релізі.

Цього року «Артек» святкує 85-річний ювілей. Центральним проектом стане міжнародний дитячий фестиваль «Змінимо світ на краще!». Перший в Україні стовп миру з`явиться 31 липня під час проведення «церемонії миру».

«Ми розцінюємо ініціативу японських миротворців як символічне визнання вкладу «Артека» в дитячий світовий рух», - сказав гендиректор центру Борис НОВОЖИЛОВ.

Стовпи миру є у Ватикані, Індії, Китаї, Бельгії, США, Литві, на Філіппінах.