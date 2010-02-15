Путін критикує Ющенка за Бандеру

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН критикує діючого президента України Віктора ЮЩЕНКА за присвоєння провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері звання Героя України.

22 січня, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності, ЮЩЕНКО заявив про присвоєння Бандері звання Героя України. Нагороду з рук глави держави одержав внук провідника ОУН. За словами ЮЩЕНКА, Бандера боровся за незалежну країну.

«Події останніх місяців мене аніскільки не здивували, коли керівництво «кольорового руху» плюнуло в обличчя своїм політичним спонсорам, видавши указ про оголошення Степана Бандери Героєм України, людини, яка не лише заплямувала себе співпрацею з нацистами, але й відрізнялася особливою жорстокістю при розправах з євреями і поляками», - сказав ПУТІН під час зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ в Ново-Огарьово.