У Красноперекопську – по коліно води

41 приватний будинок, де проживають майже 130 людей, підтоплено в місті Красноперекопськ на півночі Криму через дощі і різке танення снігу, які привели до підняття рівня грунтових вод, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

"Від переселення жителі будинків відмовилися. Рівень підтоплення - 10-50 сантиметрів", - говориться в прес-релізі.

Триває відкачування води. У роботах задіяно 9 одиниць техніки і 32 людини.

"Сумарний об`єм відкачуваної води складає 540 кубічних метрів на годину", - заявили в МНС.

Створено оперативний штаб для ліквідації наслідків надзвичайної події.