У Красноперекопську – по коліно води

14:00, 16 лютого 2010
Крым
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Жителі відмовляються покидати домівки

41 приватний будинок, де проживають майже 130 людей, підтоплено в місті Красноперекопськ на півночі Криму через дощі і різке танення снігу, які привели до підняття рівня грунтових вод, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

"Від переселення жителі будинків відмовилися. Рівень підтоплення - 10-50 сантиметрів", - говориться в прес-релізі. 

Триває відкачування води. У роботах задіяно 9 одиниць техніки і 32 людини. 

"Сумарний об`єм відкачуваної води складає 540 кубічних метрів на годину", - заявили в МНС. 

Створено оперативний штаб для ліквідації наслідків надзвичайної події. 

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