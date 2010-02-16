У Красноперекопську – по коліно води
14:00, 16 лютого 2010Крым
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Жителі відмовляються покидати домівки
|Фото МНС
"Від переселення жителі будинків відмовилися. Рівень підтоплення - 10-50 сантиметрів", - говориться в прес-релізі.
Триває відкачування води. У роботах задіяно 9 одиниць техніки і 32 людини.
"Сумарний об`єм відкачуваної води складає 540 кубічних метрів на годину", - заявили в МНС.
Створено оперативний штаб для ліквідації наслідків надзвичайної події.
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