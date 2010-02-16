Ураган обрушився на Ялту

Сильний вітер в ніч на вівторок пошкодив крівлі півсотні будинків і привів до десяти аварій на газопроводі в Ялті, повідомила прес-служба мерії.

«Такого урагану в Ялті не пам`ятають навіть старожили - пориви вітру досягали 35 метрів за секунду», - йдеться в прес-релізі.

«Постраждала школа в селищі Кореїз - дуже пошкоджена крівля. Усього, за попередніми даними, постраждали крівлі 50 будинків Ялти. Їх ремонт буде пов`язаний з найбільшими витратами міста з усунення наслідків буревію», - зазначили в прес-службі мерії.

Вітер повалив дерева на газові труби. «Вчасно вдалося перекрити газ, обійшлося без пожеж», - зазначили в мерії. Фахівці ліквідовують наслідки аварій. Роботи обіцяють закінчити протягом 16-17 лютого.

Крім того, вночі без електроенергії залишилася третина будинків Ялти, частково були знеструмлені селища Охотниче, Виноградне, Нікіта, мікрорайон Василівка. Без електроенергії залишилися школа і два дитячі садки. Бригади працювали всю ніч, усунення аварій триває. Роботи обіцяють провести протягом 16-17 лютого.

У молодших класах шкіл Ялти у вівторок відмінили заняття.