Мерів 30 травня не обиратимемо

Парламент скасував рішення про проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 30 травня 2010 року.

За проголосували 250 із 420 депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У документі не вказана дата, на яку перенесено вибори. У постанові зазначається, що профільний комітет парламенту має підготувати рішення щодо дати.

Спікер Володимир ЛИТВИН запропонував наступного пленарного тижня ухвалити законопроект, яким передбачається внесення змін до Конституції в частині термінів проведення виборів до місцевих органів влади і направити його до Конституційного Суду України.

Депутат із фракції БЮТ Олег ЛЯШКО наголосив, що профінансувати вибори до місцевих рад у зв’язку з відсутністю ухваленого держбюджету можна було б за рахунок резервного фонду Кабінету міністрів України.

У відповідь ЛИТВИН зауважив, що гроші з резервного фонду мають спрямовуватися на ліквідацію наслідків стихійних лих. «Поки що стихійне лихо ми не створили, але можемо створити цими політичними дебатами», - сказав голова парламенту.

Комітет виборців України обуренаий рішенням Верховної Ради.

«Розуміючи всі складнощі щодо нормального забезпечення і проведення чергових місцевих виборів у травні, КВУ наголошує: їх скасування без призначення нової дати, напряму суперечить Конституції України, де чітко зафіксований термін повноважень міських, селищних і сільських голів - 4 роки. Щодо повноважень депутатів місцевих рад, то КВУ нагадує, що на момент їх обрання діяла норма Конституції, згідно якої вони обиралися також на 4 роки - тобто виборець саме на цей строк надав їм мандат довіри», - йдеться у заяві.

У Комітеті виборців вважають, що спроби продовжити перебування посадових осіб при владі на місцях треба розцінювати як намагання узурпації влади представниками певних політичних сил.

КВУ закликає депутатів найближчим часом прийняти державний бюджет України і призначити нову дату місцевих виборів.