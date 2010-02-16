Ющенко житиме на вокзалі?

Чинний президент України Віктор ЮЩЕНКО не знає, чи надасть йому новообраний глава держави можливість залишитись проживати на державній дачі.

За його словами, посадовці певного рівня відповідно до закону мають право залишитись проживати на держдачах.

«Як розпорядиться майбутній президент цим правом по відношенню до мене, я не знаю. Скажуть на вокзалі - буду на вокзалі, скажуть, по закону є таке рішення - я його прийму», - сказав ЮЩЕНКО на прес-конференції.