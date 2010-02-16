Школярам України не скостили термін

Верховна Рада відмовилася повертати 10-річну освіту в школи України, передає УНІАН.

Парламент відхилив проект закону, що передбачав скорочення терміну навчання з 12 до 10 років і прийом дітей в школи не з 6, а з 7 років.

За ухвалення законопроекту, внесеного депутатом від НУ-НС Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, проголосували лише 75 депутатів із 407, зареєстрованих в сесійній залі.