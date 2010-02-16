Делегація міноборони США перебуває у Севастополі

Питання американсько-українського військового співробітництва обговорили у Севастополі делегація міністерства оборони Сполучених Штатів Америки і представник командування Військо-морських сил України, повідомив прес-центр ВМС.

Делегація на чолі з помічником заступника міністра оборони США Селестою ВОЛЛАНДЕР перебуває у Севастополі 16-17 лютого.

Перший заступник командувача ВМС Віктор МАКСИМОВ вважає, що ділові та дружні відносини військових флотів України та США розвиваються динамічно та сприяють укріпленню довіри між народами.

ВОЛЛАНДЕР висловила впевненість, що відносини поглиблюватимуться.

Представники американської військової делегації відвідали кафедру іноземних мов Академії ВМС імені Нахімова.

У середу делегація огляне водолазну техніку й обладнання, які перебувають на озброєнні українських військових водолазів.

Також члени делегації побувають у Центрі морських операцій ВМС, на флагманському кораблі українського флоту - фрегаті «Гетьман Сагайдачний».