Рада Криму вирішила іменуватися російською мовою советом

Парламент Криму ухвалив рішення офіційно іменувати найвищий представницький орган регіону російською мовою не "Верховная Рада", а "Верховный Совет" автономії.

Депутати просять Верховну Раду України внести зміни до статті 136 Конституції держави, змінивши назву парламенту автономії.

Це рішення на засіданні в середу підтримали 82 з 93 парламентаріїв, які брали участь в голосуванні. Всього в кримському парламенті 100 депутатів.

"До ухвалення Конституції України 1996 року найвищим представницьким органом автономії був "Верховный Совет Крыма". Іменування використовувалося російською мовою в нормотворчій діяльності інститутів влади різних рівнів і у всіх сферах суспільного життя. Згідно з офіційним перекладом російською мовою Конституції в розділі X було зафіксовано найменування представницького органу автономії як "Верховна Рада Автономної республіки Крим", хоча окремий законодавчий акт України про перейменування Верховного Совета Крыма у Верховну Раду Криму не приймався", - йдеться у документі.

Верховній Раді України пропонується частину першу статті 136 Конституції доповнити пропозицією "офіційним найменуванням представницького органу Автономної республіки Крим російською мовою є "Верховный Совет Автономной республіки Крым", а в тексті офіційного видання Основного Закону російською мовою замінити слово "рада" на слово "совет".

"Ми пішли правовим шляхом, звернулися до народних депутатів про внесення змін до статті 136 Конституції України, - сказав журналістам кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО. - Є воля депутатської більшості (у Криму). Як там (у ВР Україні) буде ухвалено рішення, так називатиметься орган автономії".

Крім того, парламентарії 72 голосами із 90 вирішили зазначити в кримській Конституції, що офіційною назвою представницького органу автономії є "Верховный Совет Крыма".