Артек хоче собі національний статус

Україна має надати міжнародному дитячому центру ”Артек” (Крим) до 85-річчя з дня його заснування, що відзначатиметься 16 червня 2010 року, статус національного, заявили генеральний директор лагеря Борис НОВОЖИЛОВ та екс-міністр з питань сім’ї, молоді та спорту, голова "Фонду надії і добра" Валентина ДОВЖЕНКО.

На їхнє переконання, "національна" назва не тільки має ще більше підняти статус ”Артеку”, але й покращить розвиток його інфраструктури, унеможливить від посягань на землі та об’єкти дитячої оздоровниці.

”Артек” працює спокійно, стабільно, і протягом року ми маємо намір провести 14 змін”, - сказав НОВОЖИЛОВ, нагадавши при цьому про неприємності, які спіткали центр наприкінці 2009 року.

Кульмінацією урочистостей до 85-річчя ”Артеку” стане велике театралізоване дійство, яке збере "артеківців" різних поколінь та країн.

Також у день народження дитячого центру "усіма часовими поясами планети прокотиться естафета вогнища дружби “Артеку”.