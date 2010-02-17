Бельбек може вийти з берегів

Паводкова ситуація в басейні річки Бельбек у Севастополі визнана критичною, в басейнах річок Чорна і Кача - стабільною, це виводи міжвідомчої комісії, повідомила в середу прес-служба адміністрації міста.

"Ситуація, яка складається в басейні річки Бельбек, може призвести до підтоплення населених пунктів Верхньосадове, Поворотне, Фруктове, Любимівка і більшої частині садів і полів уздовж русла", - говориться в прес-релізі.

У лютому комісія перевірила готовність об`єктів і територій Севастополя реагувати на весняний паводок і підтоплення.

Об`єкти і гідротехнічні споруди "Севміськводоканалу" готові "до пропуску паводкової води" в адміністративних межах міста, вважають спеціалісти.

Комісія доручила управлінню ЖКГ міськадміністрації та "Севміськводоканалу" організувати і спільно здійснити "превентивні заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних із паводками", а у разі їх виникнення - "заходи щодо пом`якшення наслідків для населення і об`єктів господарської діяльності".

Також доручено укласти договори з об`єктами санаторно-курортного призначення на випадок розміщення населення, яке "підпадає під тимчасове відселення із зон можливого підтоплення при виникненні НС".