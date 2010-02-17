Артек обіцяє покарання за «педофілгейт»

Покарати через суди усіх осіб, які у минулому році зробили спробу заплямувати репутацію міжнародного дитячого центру ”Артек”, втягнувши його у скандал з розбещенням неповнолітніх, обіцяє генеральний директор оздоровниці Борис НОВОЖИЛОВ.

”Безумовно, позови до суду будуть, вони вже є... Я буду наполягати на тому, щоб винні, які виносили це не перевіряючи, були покарані... Що стосується політиків, це питання я буду доводити до кінця. Якщо треба - звільнюсь з посади і буду доводити справу в судах, через ЗМІ... Буду розповідати з документами, іменами, як це все робилося”, - сказав НОВОЖИЛОВ на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

Директор “Артеку” зазначив, що в рамках розслідування справи про розбещення дітей в Криму він пройшов усі експертизи, в тому числі перевірку на ”детекторі брехні”, і тепер у слідства до нього питань немає.

Водночас, звертаючись до ЗМІ, НОВОЖИЛОВ закликав їх укласти ”мирову угоду” і забути про минулорічний скандал, більше висвітлювати роботу ”Артеку”, насамперед під час святкування 16 червня 85-річчя з дня його заснування.

”Я вважаю, що на сьогоднішній день немає сенсу робити судові процеси до ЗМІ - це буде ще брудніше. Я запрошую всіх, хто хоче підписати мирову угоду з ”Артеком”. Я також відмовлюсь від будь-яких позовів до ЗМІ. Це, думаю, стане прикладом для вирішення багатьох інших спорів”, - сказав гендиректор ”Артеку”, висловивши сподівання, що завдяки цьому до суспільства буде донесено об’єктивну інформацію про реальний стан справ в дитячому центрі.

13 жовтня 2009 року депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО повідомив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

Розбещення дітей до центру не має відношення, заявило тоді керівництво “Артеку”.