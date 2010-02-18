Судак не захищає городян від грипу

Прокуратура вимагала від влади міста Судак негайно забезпечити захист городян від спалахів сезонних захворювань, повідомила прес-служба кримського відомства.

"Наглядовим відомством внесено подання чиновникам, від яких прокуратура вимагає виконати необхідні заходи щодо забезпечення епідеміологічного благополуччя населення", - йдеться у прес-релізі.

Зокрема, у документі реагування вказується на те, що міська влада не створила "достатній регіональний запас вакцини, індивідуальними засобами захисту у необхідній кількості населення не забезпечила, спеціальні палати для хворих так званим "свинячим" грипом не організувала".

За даними прокуратури, "не виділено кошти на проведення традиційної сезонної вакцинації проти звичайних штамів грипу (її до цього часу не пройшли навіть співробітники територіального медичного об`єднання), не забезпечено опалювання ТМО (хворих лікують в "морозильнику"), інфекційне відділення якого не працює через аварійний стан".

"На вимогу прокуратури вжито заходів до усунення порушень", - заявила прес-служба відомства.