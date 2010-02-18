Мати жертв педофілів хоче до Ради

Мати постраждалих від насильства дітей Олена ПОЛЮХОВИЧ просить голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА надати їй можливість виступити перед депутатами з метою оприлюднення інформації, яку, за її словами, приховує генеральна прокуратура.

”Володимире Михайловичу, я довго мовчала, боячись, щоб мене не звинуватили у тому, що я є якоюсь передвиборчою технологією, частиною політичної гри тощо. Я не хотіла розголосу цієї кримінальної справи, та мене ніхто не питав, чого я хочу. Мене та моїх дітей просто взяли та цинічно втоптали в місиво політичних інтриг, розголосивши обставини справи, прізвища потерпілих та обвинувачених, таємницю усиновлення. Зараз я хочу сказати, що я втомилася чекати закінчення виборів, які в нашій країни є перманентними, та прошу надати мені можливість виступити перед народними депутатами з метою донести до депутатів та громадськості ті факти, про які ніколи не скаже генеральний прокурор. Оскільки відповідальні за слідство прокурорські працівники постійно його дезінформують, переслідуючи власні інтереси”, - заявила ПОЛЮХОВИЧ у листі до ЛИТВИНА, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

ПОЛЮХОВИЧ нагадує, що чотири місяці тому була створена парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування обставин зґвалтування її малолітніх дітей.

13 жовтня 2009 року депутат Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в "Артеку". Керівництво центру нзвало це брехнею. Депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, що в скандалі фігурують троє парламентарієв. Він направляв численні звернення до президента, генпрокуратури і МВС. Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності депутатів до розбещення. Він повідомив, що в квітні було затримано і висунуто звинувачення батьку двох дітей - редактору журналу "Артек" Дмитру ПОЛЮХОВИЧУ. 20 жовтня Рада ухвалила постанову про створення ТСК.

Як заявляє ПОЛЮХОВИЧ, ТСК не змогла ефективно запрацювати через те, що “голова цієї слідчої комісії, депутат Катерина САМОЙЛИК робить усе, аби засідання комісії не відбувалися”.

“Натомість 17 лютого пані САМОЙЛИК брала участь у прес-конференції, яку влаштовував один з фігурантів справи, що “розслідує” її комісія, директор МДЦ "Артек" Борис НОВОЖИЛОВ... Більшого цинізму й годі було чекати”, - наголосила ПОЛЮХОВИЧ.

За її словами, САМОЙЛИК тоді заявила, що “вісім років проводить в “Артеку” різні фестивалі, дуже добре ставиться до керівництва дитячого табору і висловила жаль, що “політики придумали такі нісенітниці про “Артек”.

“Хочеться запитати пані САМОЙЛИК, яке моральне право вона мала очолювати слідчу комісію, що повинна з`ясувати обставини кримінальної справи, знаючи, що не зможе неупереджено підходити до своїх обов`язків?”, - йдеться у листі.

Як вважає ПОЛЮХОВИЧ, попри спроби окремих депутатів донести до генпрокуратури та до громадськості низку фактів, що можуть привести слідство до інших підозрюваних, реальний парламентський контроль за розслідуванням цієї справи відсутній.

На її переконання, “в умовах, коли сама генеральна прокуратура працює з озиранням на те, як змінюється політична ситуація в країні", посилення Радою контролю "за дотриманням законності та недопущення умисної чи неумисної халатності в цій кримінальній справі піде на користь розслідуванню та встановленню правди, якою шокуючою вона б не була”.