22 мігранти не проникли до Криму

24 людини, з яких 22 - потенційні незаконні мігранти, не пропустили через державний кордон України в вихідні кримські прикордонники, повідомила в понеділок прес-служба Азово-чорноморського регіонального управління.

Зокрема, в східному Криму не пустили п`ятеро чоловіків з Таджикистану, які подорожували без грошей і речей, з документами, що не дають права на пересічення українського кордону.

В аеропорту "Сімферополь" прикордонники відмовили у в`їзді до держави трьом громадянам Нігерії, які, за їхніми словами, бажали стати студентами. "Прийом на підготовчі курси в вишах країни закінчився 1-го лютого", - сказано в прес-релізі.

"Туристів" і "студентів" відправили додому.