На «металістів» влаштували облаву

Оперативно-профілактичні заходи, мета яких - запобігання крадіжкам металу і припинення діяльності нелегальних пунктів прийому металобрухту, проводять до 17 березня в Криму співробітники державтоінспекції і міліції, повідомила в понеділок прес-служба кримської ДАІ.

Операція «Метал» стартувала 16 лютого.

За майже тиждень її проведення на кримських дорогах зупинили 13 водіїв, в яких не було документів на метал, що перевозився.

Один водій, що перевозив 20 тонн металу, пред`явив підроблені документи.

Ще один водій приймав лом металу без документів.

«Підприємців» притягнуто до адміністративної відповідальності», - заявили в ДАІ.