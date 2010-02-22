На «металістів» влаштували облаву
13:39, 22 лютого 2010Крым
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Операція триватиме до середини березня
Оперативно-профілактичні заходи, мета яких - запобігання крадіжкам металу і припинення діяльності нелегальних пунктів прийому металобрухту, проводять до 17 березня в Криму співробітники державтоінспекції і міліції, повідомила в понеділок прес-служба кримської ДАІ.
Операція «Метал» стартувала 16 лютого.
За майже тиждень її проведення на кримських дорогах зупинили 13 водіїв, в яких не було документів на метал, що перевозився.
Один водій, що перевозив 20 тонн металу, пред`явив підроблені документи.
Ще один водій приймав лом металу без документів.
«Підприємців» притягнуто до адміністративної відповідальності», - заявили в ДАІ.
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