Дві сирійські вантажівки конфіскували в Євпаторії

Два сирійські вантажні автомобілі, в яких номери шасі причепів не збігалися з номерами в документах, конфіскували співробітники прикордонної служби в Євпаторії під час оформлення порома під прапором Панами, повідомила в середу прес-служба Азово-Чорноморського управління.

"Складено протоколи за статтею "експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам в реєстраційних документах". Вантажівки разом з водіями, громадянами Сирії, передали співробітникам ДАІ для ухвалення рішення", - говориться в прес-релізі.

Місяць тому євпаторійські прикордонники передали Державтоінспекції дві сирійські вантажівки, в яких не збігалися номери шасі.