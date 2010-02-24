Кримський спікер у захваті від ідеї президента Росії

Голова Верховної ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО підтримує пропозицію президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА провести за узгодженням з Україною військовий парад у Севастополі 9 травня з нагоди 65-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні.

МЕДВЕДЄВ розпорядився провести 9 травня 2010 року о 10 годині за московським часом військові паради із залученням зброї і військової техніки у Владикавказі, Воронежі, Ростові-на-Дону і в Севастополі (за узгодженням з українською стороною).

«Я повністю підтримую пропозицію Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА. Севастополь, як і весь Крим, є тим мостом дружби між Україною і Російською Федерацією, який потрібно тільки зміцнювати. Тим більше, коли йдеться про таку особливу дату, як 65-річчя Великої Перемоги над фашизмом», - цитує ГРИЦЕНКА його прес-секретар Алла ГОРЄВА.

За словами кримського спікера, солдати, які нині є ветеранами, «захищали в роки Великої Вітчизняної війни одну спільну Батьківщину». «Тому сьогодні - це наша спільна історія, наша спільна Перемога і наше спільне велике свято», - сказав ГРИЦЕНКО.

«Відмінити або применшити її (перемоги) всесвітньо історичне значення неможливо. Як неможливо випалити з пам`яті народної великий подвиг радянського солдата», - додав голова кримського парламенту.