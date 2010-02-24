Рівень представництва на інавгурації Януковича буде достатньо високим

Керівники 11 держав прибудуть на інавгурацію президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, яка пройде 25 лютого в Києві, заявив міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО.

«Запрошені більше ста делегацій. У нас буде поки що станом на зараз 11 глав держав, четверо керівників впливових міжнародних організацій, більше 15 міністрів закордонних справ, четверо керівників парламентів. Рівень представництва буде достатньо високим, навіть безпрецедентним», - сказав ПОРОШЕНКО журналістам, передає УНІАН.

За його словами, більшість гостей прибуває до Києва вранці 25 лютого, відбуває - увечері того ж дня.

МЗС України не має підтвердження про участь в інавгурації президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

МЕДВЕДЄВ планує у четвер в Москві провести переговори з президентом Ліванської Республіки Мішелем СЛЕЙМАНОМ, інформує прес-служба Кремля.

Спікер Державної думи Росії Борис ГРИЗЛОВ очолить делегацію РФ на інавгурації ЯНУКОВИЧА. «За узгодженням, делегацію, напевно, доведеться очолити мені», - сказав ГРИЗЛОВ, виступаючи в Держдумі, передає РІА «Новости».

Крім ГРИЗЛОВА, до складу делегації, зокрема, увійде голова адміністрації Кремля Сергій НАРИШКІН.