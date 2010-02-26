Чоловік загинув на пожежі в Криму

33-річний чоловік загинув при пожежі в приватному будинку в Керчі, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

Не виключено, що він заснув з включеним каміном, і електроприлад став причиною виникнення вогню.

У ніч на п`ятницю чоловіка і дружину розбудив запах диму. Він йшов з тієї половини будинку, де жив рідний брат господаря. Подружжя, побачивши пожежу у родича, викликало рятувальників. Коли вони приїхали, вогонь охопив дві з трьох кімнат, полум`я почало поширюватися на дах.

Пожежники локалізували вогонь. "Крім другої половини будинку, вдалося врятувати одну кімнату в квартирі, що горіла", - говориться в прес-релізі.

Причини виникнення пожежі і смерті чоловіка встановлюються.

"Можливо, електроприлад став винуватцем пожежі, можливо, загоряння сталося через цигарки, які любив покурити в ліжку господар квартири, що горіла", - заявили в МНС.