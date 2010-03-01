«Артек» допоможе українським дітям вибрати професію

Зміна під назвою «Я і Україна: навігатор життя» відкрилася в понеділок в міжнародному дитячому центрі «Артек» у Криму, повідомила прес-служба оздоровниці.

Це друга зміна цьорого року. «Артек» працює з максимальним завантаженням - приймає 1800 дітей.

«Артеківці візьмуть участь в іграх «Своє майбутнє я будую вже сьогодні», «Мій життєвий навігатор», «Місто майстрів», конкурсах агітбригад «Всі професії потрібні, всі професії важливі», тренінгах «Моя майбутня професія», «Як стати лідером», «Крок до успіху», - говориться в прес-релізі.

За три тижні перебування в «Артеку» у українських дітей з`явиться можливість ближче познайомитися з історією, традиціями і культурою Батьківщини.

«Цьому сприятимуть проведення пізнавальної гри «Подорожуємо Україною», вікторина «Відомі українці», диспути «У пошуках істини». У дитячих таборах пройдут літературні вечори, присвячені дню народження Шевченка і 150-річчю від дня виходу повного видання «Кобзаря», - повідомила прес-служба «Артеку».