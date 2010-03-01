Янукович переплутав Північну Осетію з Південною, а Косово - із Сербією

Президент Віктор Янукович під час перебування в Брюсселі черговий раз допустив географічний конфуз, повідомляє "Українська правда".

Під час запису інтерв`ю каналу "Євроньюз" Янукович переплутав Косово із Сербією і Чорногорією, а Північну Осетію - з Південною.

Це сталося, коли журналіст запитав Януковича, чи визнає Україна незалежність Південної Осетії й Абхазії.

"Я висловився у свій час, що ми проти політики подвійних стандартів. Це на прикладі Сербії... Або, вірніше, визнання незалежності Чорногорії... Визнання незалежності Косово", - сказав Янукович.

"Ще тоді було зрозуміло, що конфлікти на території заморожених конфліктів будуть тільки загострюватися. І наступний яскравий приклад був приклад Північної Осетії", - додав Янукович, переплутавши Північну Осетію з Південною.

"Моя точка зору - ми повинні в черговий раз підкреслити, що міжнародні правила, які мають працювати для усіх, не повинні мати винятків", - додав Янукович.

На уточнююче питання, чи готовий Янукович визнати незалежність, він відповів: "На сьогоднішній день це питання не стоїть на порядку денному. Ми мали прецедент, якого могли не мати, однак, ми його допустили".

Після спілкування президента з "Євроньюс" група супроводу Януковича попросила журналіста при підготовці інтерв`ю до ефіру змонтувати так, щоб цих помилок в остаточній версії не було.