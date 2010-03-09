«Полювання» на бомжів і мігрантів відкрили в Криму
15:30, 09 березня 2010Крым
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Бездомних поставлять на облік
Оперативно-профілактичні заходи для виявлення бомжів і незаконних мігрантів почалися в Криму, повідомила у вівторок прес-служба кримської Державтоінспекції.
Операція "Бомж" триватиме до першого травня, "Мігрант" - до сімнадцятого березня.
У бездомних знімуть відбитки пальців. Бомжів сфотографують і поставлять на облік, йдеться в прес-релізі.
Операція проводиться для забезпечення громадського порядку, запобігання злочинів, що здійснюються особами без певного місця проживання, заявили в ДАІ.
Мета операції "Мігрант" - виявлення нелегальних мігрантів і громадян, які їм сприяють.
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