«Полювання» на бомжів і мігрантів відкрили в Криму

Оперативно-профілактичні заходи для виявлення бомжів і незаконних мігрантів почалися в Криму, повідомила у вівторок прес-служба кримської Державтоінспекції.

Операція "Бомж" триватиме до першого травня, "Мігрант" - до сімнадцятого березня.

У бездомних знімуть відбитки пальців. Бомжів сфотографують і поставлять на облік, йдеться в прес-релізі.

Операція проводиться для забезпечення громадського порядку, запобігання злочинів, що здійснюються особами без певного місця проживання, заявили в ДАІ.

Мета операції "Мігрант" - виявлення нелегальних мігрантів і громадян, які їм сприяють.