У Севастополі перевернулася маршрутка з пасажирами

Маршрутний автобус «Мерседес» перевернувся на дах у Севастополі в середу, вісім пасажирів, які перебували в салоні, не постраждали, повідомив прес-центр ДАІ міста.

Причини аварії буде з`ясовано під час слідства, але, очевидно, що зіграла свою роль ожеледь і невеликий сніг, що випав вночі, заявили в ДАІ.

Ранок середи у Севастополі через, здебільшого, ожеледь, був «урожайним» на аварії. За досить короткий проміжок часу в місті сталося 11 ДТП, в яких постраждала одна людина, повідомив прес-центр.