Кількість пунктів тестування скоротять на 30%

Міністерство освіти і науки цього року вирішило на 30% скоротити кількість пунктів тестування зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК, передає УНІАН.

За його словами, скорочують пункти тестування у райцентрах та маленьких містах з метою унеможливити використання «кумівських» зв’язків під час тестування.

«Вже цьогоріч ми значно скоротимо кількість пунктів тестування. Це робиться з метою зменшення ризиків безконтрольності запровадження зовнішнього оцінювання. Тому що ми переконалися, що пункти тестування у райцентрах, у невеликих містечках - там надзвичайно потужні «кумівські зв’язки», залежність від місцевого керівництва. Цьогоріч таких пунктів тестування буде скорочено майже на 30%», - сказав ЛІКАРЧУК на прес-конференції.

Водночас тестування проводитимуть у пунктах, що розташовані у великих містах, обласних центрах, а також так званих університетських містечках.

У зв’язку з цим, зазначив ЛІКАРЧУК, тестування з української мови та літератури, математики та історії України відбуватимуться впродовж декількох сесій. За його словами, на різних сесіях з одного й того ж предмету дітям видаватимуть різні тексти тестів, але вони будуть однакової складності.

Крім того, ЛІКАРЧУК повідомив, що передбачаються й інші новації в системі ЗНО. Так, у 2011 році передбачається в експериментальному режимі запустити «тест здібностей» або «тест навчальних компетентностей».

«Ми запропонуємо абітурієнтам різнорівневі тести. Ми зараз до цього готуємось. Тобто вищий навчальний заклад зможе обирати, з яким рівнем складання тесту буде приймати абітурієнта - тестом великої складності, середньої та звичайної», - пояснив директор центру оцінювання якості освіти.